Племянница Скрипаля готова сотрудничать с британской полицией

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила о готовности дать показания британским полицейским, если они посчитают нужным побеседовать с ней, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sunday Telegraph.

«Она добавила, что хочет пойти в Скотланд-Ярд, «чтобы дать разъяснения, если их что-то интересует», — отметили в газете.

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Также Виктория Скрипаль подчеркнула, что она никак не связана с российскими спецслужбами.

«Если британцы заявляют, что я работаю на спецслужбы, пусть докажут это. Покажите мне хоть одно доказательство», — сказала Скрипаль.

В данный момент Виктории Скрипаль отказывают в получении британской визы. За помощью она обратилась к Терезе Мэй» target=«_blank»>премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В российском посольстве в свою очередь заявили, что отказ племяннице Скрипаля в визе политически мотивирован.

Также ранее в издании Sunday Times сообщали, что Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США.