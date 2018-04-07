Племянница Скрипаля обратилась к Терезе Мэй

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в прямом эфире Sky News обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Об этом сообщает Sputnik.

Обращение Скрипаль казалось визы, которую Британия отказалась ей предоставить. В частности, племянница экс-полковника заявила, что хочет навестить дядю и двоюродную сестру, чтобы потом лично рассказать об их состоянии бабушке.

Реклама

«Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которая должна быть сейчас вместе», — сказала Виктория Скрипаль на русском языке, обращаясь к Мэй.

Ранее стало известно, почему британские власти отказали Виктории Скрипаль в предоставлении визы. В частности, консула страны смутила цель визита Виктории.

Также сообщалось, что она не доказала наличие средств на дорожные расходы и длительное пребывание на территории Британии.