В Екатеринбурге суд не увидел нарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение по иску члена общественной организации Николая Рябчевского против священника Евгения Попиченко, который сравнил Ленина с Гитлером, передает РИА «Новости».

Как отмечается, настоятель екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Попиченко сделал такое сравнение при ответе на вопрос о переименовании названных в честь советских деятелей улиц и городов. После такого сравнения с иском в местный суд обратился глава правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николай Рябчевский.

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«Отказано в удовлетворении заявленных требований», — заявила председатель суда.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился со сравнением чемпионата мира по футболу-2018 в России и Олимпиады 1936 года, проводившейся в Берлине.