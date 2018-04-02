Полпред президента официально представил врио главы Кузбасса

Представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, передает РИА «Новости».

Отмечается, что церемония представления Цивилева началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В ней приняли участие руководители федеральных органов власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления и депутатский корпус.

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Ранее он отказался комментировать отставку Тулеева.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.