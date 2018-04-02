Врио губернатора Кузбасса рассказал, как будет работать в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что при работе в регионе будет опираться на местных жителей, передает РИА «Новости».

«Я намерен работу строить на основе жителей Кузбасса и той команды, которая сейчас здесь есть. Это достойные люди, мы вместе с ними будем продолжать работу», — сказал Цивилев.

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По его словам, приглашать специалистов из других регионов будут только на короткий срок, если у местных жителей не будет советующих компетенций.

«Мое полное убеждение, что жить, работать и управлять этим регионом должны жители региона», — отметил Цивилев.

Он также пообещал встретиться с теми, с кем не успел увидеться экс-глава региона Аман Тулеев.

«Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, во все особенности региона, во все программы, которые были составлены, разобраться во всем потенциале, который можно использовать на благо развития Кузбасса», — объяснил Цивилев.

Ранее Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.