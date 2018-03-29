На салатовой ветке московского метро затруднено движение

В столичном метро на одном из участков Люблинско-Дмитровской линии поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в телеграм-канале московского метро.

«Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что в настоящее время движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что на салатовой ветке московского метро открылись три новые станции.