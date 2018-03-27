В Москве пройдет акция памяти погибших в ТЦ в Кемерово

В Москве на Манежной площади организуют место для почтения памяти погибших при пожаре в Кемерово, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, во вторник, 27 марта, в 17.00 мск жители смогут прийти на Манежную площадь и почтить память погибших.

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Ранее в соцсетях была опубликована инициатива о проведении несогласованной акции.

Президент России Владимир Путин объявил траур после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.