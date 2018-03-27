МЧС: работы на месте пожара в Кемерове могут завершить до конца суток

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Работы на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове планируется завершить в течение суток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МЧС Владлена Аксенова.

«Здание при пожаре было деформировано. Поведены несущие конструкции наружных стен. Поэтому, безусловно, опасность для жизни спасателей сохраняется, но уже в меньшей степени, чем было ранее, в связи с тем что часть конструкций демонтированы и вынесены. Думаю, что до конца текущих суток мы постараемся закончить работы», — сказал Аксенов.

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Он отметил, что второй, третий и четвертый этажи здания расчищены на 90%, работы ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось, что Росгвардия проверит ЧОП, работавший в торговом центре.