Пожар в ТЦ в Кемерово локализован на площади 1,6 тысяч кв м

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«Объявлена локализация пожара на площади 1,6 тысячи квадратных метров с обрушением межэтажных перекрытий и кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров», — сказал он.

Реклама

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию о 35 пропавших без вести людях во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Также президент Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову срочно вылететь к месту пожара в Кемерово.