В Сербии почтили память жертв бомбардировок НАТО

Президент Сербии Александр Вучич и члены правительства приняли участие в памятной церемонии в 19-ой годовщине бомбардировок НАТО на юге страны, передает РИА «Новости».

Церемония проходит в городе Алексинац на юге страны, сильно пострадавшем от бомбардировок в апреле и мае 1999 года, когда погибли 14 человек и были разрушены сотни жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Мероприятие под слоганом «Простим, если сможем, не забудем пока живы» началось со звука сирен воздушной тревоги и выключения на несколько минут всего освещения в центре города.

На площади перед сценой с остатками разрушенной стены дома собрались свыше трех тысяч человек.