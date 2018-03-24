Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере

Представители уполномоченного Верховной рады по правам человека провели встречу с арестованной депутатом Надеждой Савченко. Об этом сообщается на сайте уполномоченного.

«Надежда Савченко... выразила замечания об осуществлении видеонаблюдения и о тонированных окнах в камере. Её замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было», — говорится в сообщении.

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Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко арестовали на два месяца.

Савченко пробудет под стражей до 20 мая 2018 года без возможности освобождения под залог. Она подозревается в подготовке теракта в здании Рады.