Россиянам объяснили принцип расчета пособия по безработице

Размер пособия по безработице зависит от средних уровней заработка до утраты работы. Об этом заявила Марина Лопатина, специалист из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в интервью сРИА Новости.

Согласно ее словам, размер пособия колеблется: в первые три месяца оно составляет 75% среднего заработка, а в последующие три месяца - 60%. Расчет производится на основе среднего заработка за 12 месяцев до потери работы при условии, что человек работал не менее 26 недель и вносил взносы в Социальный фонд России.

Лопатина подчеркнула, что если трудовая деятельность была менее 26 недель, пособие будет минимальным. Также на размер пособия могут повлиять работа в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

До этого россиянам назвали способы сэкономить в 2024 году. Первый способ сэкономить в 2024 году — использовать банковские программы лояльности, а также скидки, акции и промокоды в магазинах. Об этом Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Ранее безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума.