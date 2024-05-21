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В конгрессе заявили, что рост инфляции вынуждает страны отказываться от доллара США

Конгрессмен Мэсси: из-за ослабления доллара мир скоро откажется от его использования

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Shutterstock

Конгрессмен Томас Мэсси, являющийся членом палаты представителей от Республиканской партии США, заявил, что растущая инфляция вынуждает государства мира отказываться от американского доллара из-за его девальвации. Об этом со ссылкой на интервью политика консервативному радиоведущему Гленну Беку сообщает href=«https://ria.ru/» target=«_blank»> РИА Новости.

По словам Мэсси, миру надоедает, что им так пользуются. Поэтому за пределами США скоро начнут обращаться к альтернативным валютам или же будут хранить капитал в собственных суверенных фондах. При таком развитии событий, отметил конгрессмен, властям США больше некого будет использовать, кроме собственных граждан.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что американские власти сами подрывают доверие стран к доллару.

В мае американский экономист Джефф Рубин заявил, что статус доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета США при введении антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще переводить валютные вклады в юани.

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