Каждый пятый работодатель принимает решение о приеме соискателя по внешнему виду

Каждый пятый — 21,4% — работодатель обращает на внешний вид соискателей при трудоустройстве и основывается на нем при принятии решения о приеме на работу. Такие данные получили аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» по итогам исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее пристальное внимание внешнему виду возможных сотрудников уделяют в сфере обслуживания (26,7%) и при трудоустройстве административного персонала (21,2%). При собеседовании смотрят, в первую очередь, на опрятность соискателя (22,1%), на его прическу (19,6%), на состояние кожи лица и ухоженности рук (19,4%), на обувь (18,8%), на аксессуары (17,5%), а также обращают внимание на парфюм (16,3%). Помимо этого, оценивают макияж и состояние зубов, а также иногда — физическую форму.

17,4% участников исследования хотя бы раз отказывали соискателю в трудоустройстве из-за внешнего вида. В большинстве случаев причиной стал неопрятный внешний вид, так ответили 28,7% тех, кто принимал решение об отказе. 12,4% обратили внимание, что решение было принято из-за несоответствия внешний параметров внутренним установкам компании.

При этом 19,3% работодателей принимали решение о трудоустройстве соискателя с нестандартными данными и радикальным внешним видом, опустив требования делового этикета и руководствуясь опытом работы и подходом к рабочим процессам.

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