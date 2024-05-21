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США уличили в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю

Посол Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС по РФ и Израилю

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Оценки Соединенными Штатами действий Международного уголовного суда (МУС) в отношении России и Израиля — это образчик двойных стандартов и лицемерия. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — заявил дипломат.

По словам Антонова, «ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики США, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного — сведения счетов с неугодными странами», — добавил он.

20 мая прокурор МУС сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. В Израиле уже назвали это заявление «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало МУС за «приравнивание жертвы к палачу».

21 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

Ранее Байден не счел происходящее в Газе геноцидом и отверг обвинения МУС в адрес Израиля.

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