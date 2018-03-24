В Тульской области экстренно сел вертолет МЧС

Вертолет Ми-8 МЧС России совершил аварийную посадку в Тульской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Неисправность возникла во время перелета вертолета из Воронежа. Через 100 километров после вылета на табло загорелась аварийная лампочка неисправности фильтра правого двигателя», — сказал источник.

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Обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются. После промывки фильтра вертолет перелетел на расположенную неподалеку площадку.

Ранее сообщалось, что в Чечне потерпел крушение вертолет спецслужб.