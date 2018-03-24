Посол России написал письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому

Посол России в Британии Александр Яковенко пожелал полного выздоровления полицейскому Нику Бейли, пострадавшему при атаке на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщается в официальном письме посла, которое цитирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в четверг 22 марта Бейли выписали из больницы.

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«Я с облегчением узнал, что вас выписали из больницы и вы воссоединились со своей семьей. Я желаю вам полного выздоровления и надеюсь, что вы сможете вернуться к своей нормальной жизни как можно скорее. Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность вам за храбрость, проявленную во время нападения на двух российских граждан Сергея и Юлию Скрипаль 4 марта в Солсбери, которые, я надеюсь, также скоро поправятся», — говорится в заявлении посла.

Также Яковенко отметил, что Россия не причастна к инциденту с отравлением Скрипалей. Он подчеркнул, что российская сторона готова сотрудничать с британским и международным следствием.