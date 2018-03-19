В Московском планетарии назвали дату наступления астрономической весны

Специалисты Московского планетария сообщили, что астрономическая весна наступит во вторник, 20 марта, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу планетария.

«Астрономы Московского планетария сообщили, что уже завтра, 20 марта 2018 года, наступит астрономическая весна. В этот день в 19.15 по московскому времени произойдет весеннее равноденствие: Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное», — говорится в сообщении.

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В планетарии отметили, что в день весеннего равноденствия день и ночь длятся 12 часов на всем земном шаре.

«В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название — равноденствие», — подчеркнули в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 марта в Москве был зафиксирован морозный рекорд XXI века.