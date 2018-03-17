«Французский Спайдермен» забрался на четвертое по высоте здание Парижа

Ален Роберт, который известен по прозвищу «французский Спайдермен», в четверг 15 марта забрался без страховки на 187-метровый небоскреб Tour Total, сообщает Reuters.

Ранее 55-летний француз уже пытался забраться на Tour Total, однако ему помешала охрана. В этот раз он смог избежать внимания охранников. Процесс восхождения занял у Роберта около часа.

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«Для меня альпинизм — это страсть, образ жизни» — цитирует издание слова «французского Спайдермена».

По данным издания, Роберт начал забираться на высотные здания 11 лет назад. За это время он покорил более 150 небоскребов по всему миру, включая самое высокое здание в мире, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, Эйфелеву башню и Сиднейский оперный театр.