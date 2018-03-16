Суд Франции потребовал арестовать сестру наследного принца Саудовской Аравии

Принц Мухаммед Бин Салман Jacquelyn Martin/AP

Суд Франции выдал ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии Хассы бин Салман, сообщает Le Parisien.

По данным издания, в 2016 году сестра принца Мухаммада бин Салмана приказала своей охране избить мужчину, проводившего в ее квартире в Париже ремонтные работы.

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По мнению бин Салман, мужчина продавал снимки ее квартиры прессе.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии удерживал мать в заточении.