Суд Франции потребовал арестовать сестру наследного принца Саудовской Аравии
Суд Франции выдал ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии Хассы бин Салман, сообщает Le Parisien.
По данным издания, в 2016 году сестра принца Мухаммада бин Салмана приказала своей охране избить мужчину, проводившего в ее квартире в Париже ремонтные работы.
Реклама
По мнению бин Салман, мужчина продавал снимки ее квартиры прессе.
Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии удерживал мать в заточении.