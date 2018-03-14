СК возбудил дело после гибели шести человек от газа в Подмосковье

Следственный Комитет возбудил уголовное дело после гибели шести человек от угарного газа в поселке Красный Электрик в Подмосковье, сообщается на сайте управления СК по Московской области.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, из-за одновременной работы газовой конфорки и отопительной газовой колонки в доме скопился угарный газ, которым отравились погибшие.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в жилом доме обнаружили тела шести человек.