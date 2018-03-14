В Подмосковье шесть человек найдены мертвыми в жилом доме

В подмосковном Ногинске шесть человек найдены мертвыми в жилом доме, сообщает РИА «Новости».

Первоначально сообщалось об обнаружении в квартире тел женщины и трех несовершеннолетних детей.

«Подтверждаем факт обнаружения еще двух тел», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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Источник в правоохранительных органах сообщил, что люди погибли от отравления газом.

Ранее сообщалось, что в Уфе на стройке обнаружили тела пяти человек.