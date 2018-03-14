Песков: Кремль не может выдвигать версии по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может выдвигать версии о том, кто стоит за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, так как он не занимается расследованиями происшествий, передает РИА «Новости».

«Это не наше дело — высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны», — сказал Песков.

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При этом он отметил, что Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании.

«При этом Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании этого происшествия, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности», — добавил Песков.

Ранее Песков опроверг причастность Россия к отравлению Скрипаля.