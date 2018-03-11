Под Петербургом мужчина взял кредит на убийство жены

В Ленинградской области мужчина взял кредит в банке, чтобы оплатить убийство своей жены, передает «Российская газета».

22-летний мужчина стал спрашивать своих знакомых, нет ли у них на примете киллеров, после чего один из приятелей сразу пошел в полицию. Сотрудник правоохранительных органов под видом киллера несколько раз встречался с мужчиной и расспрашивал, как бы тот хотел, чтобы погибла его жена. В итоге они сошлись на смерти от колото-резанных ранений и даже выбрали нож.

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Супруг сообщил адрес, где живет женщина, передал ее фотографии. Чтобы заплатить аванс за убийство, муж взял кредит в банке. После получения аванса в 40 тыс. руб., организатор убийства был задержан.

В ходе расследования выяснилось, что муж испытывал неприязнь к своей жене. Женщина ушла от мужа вскоре после свадьбы и он хотел ее убить, чтобы получить опеку над дочерью.