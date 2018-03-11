В Калифорнии арестовали убийцу полицейского

В городе Помона в Калифорнии арестовали мужчину, застреливший полицейского и ранивший его коллегу в голову. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на начальника управления полиции города Майкла Оливьери.

«Мы в течение последних 15 часов пытались арестовать подозреваемого и наконец-то, добились успеха», — сказал Оливьери.

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Как отмечается, органы правопорядка пока не установили личность мужчины.

Ранее сообщалось, что в городе Помона в Калифорнии мужчина убил полицейского, после чего забаррикадировался в квартире.