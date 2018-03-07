Источник рассказал о погодных условиях в районе крушения вертолета в Чечне

По предварительным данным, в районе крушения вертолета в Чечне были неблагоприятные погодные условия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, в результате крушения пять человек погибли и двое пострадали.

Ранее источник сообщил о крушении вертолета спецслужб в Чечне.

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В Минздраве республики заявили, что медики выехали к месту крушения вертолета.

По предварительным данным, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются.