В Москве спасатели помогли занести в «скорую» больного весом более 200 кг

Московские спасатели помогли медикам госпитализировать больного весом более 200 кг, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В «скорую» поступило сообщение о плохом самочувствии мужчины, проживающего на Севастопольском проспекте, д. 13. Приехавшие по вызову медики столкнулись с тем, что не могут самостоятельно госпитализировать мужчину с большим весом, и вызвали на помощь спасателей», — сказал он.

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По словам источника, мужчину весом более 200 кг уже положили в карету «скорой помощи», и теперь спасатели следуют вместе с медиками в больницу.

В феврале полицейский из Нью-Йорка обвинил свою работу в ожирении и потребовал компенсации.