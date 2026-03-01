Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Ирак и Саудовская Аравия призвали защитить Ормузский пролив на фоне ситуации с Ираном

МИД Ирака и Саудовской Аравии высказались за защиту Ормузского пролива
Nicolas Economou/Reuters

Министры иностранных дел Ирака и Саудовской Аравии Фуад Мухаммед Хусейн и Фейсалом бин Фархан Аль Сауд призвали защитить судоходство в Ормузском проливе на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает пресс-служба иракского внешнеполитического ведомства.

«Обе стороны подчеркнули необходимость срочных действий для сдерживания кризиса и предотвращения его эскалации, а также для прекращения военных операций, особо отметив важность защиты жизненно важных морских путей, особенно Ормузского пролива, учитывая его стратегическое значение для мировой экономики и энергетической безопасности», — говорится в релизе по итогам телефонного разговора двух дипломатов.

Министр Хусейн обратил внимание, что продолжение конфликта вызовет сбои на энергетических рынках и негативно повлияет на стабильность мирового рынка.

До этого КСИР сообщал о закрытии Ормузского пролива. Позднее уточнялось, что пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем, которые ударили по Ирану.

После этого стало известно, что танкер под флагом Палау был атакован у берегов Омана в Ормузском проливе. Четверо моряков получили ранения.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

Ранее Иран запретил кораблям США заходить в Персидский залив.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!