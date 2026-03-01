Ирак и Саудовская Аравия призвали защитить Ормузский пролив на фоне ситуации с Ираном

Министры иностранных дел Ирака и Саудовской Аравии Фуад Мухаммед Хусейн и Фейсалом бин Фархан Аль Сауд призвали защитить судоходство в Ормузском проливе на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает пресс-служба иракского внешнеполитического ведомства.

«Обе стороны подчеркнули необходимость срочных действий для сдерживания кризиса и предотвращения его эскалации, а также для прекращения военных операций, особо отметив важность защиты жизненно важных морских путей, особенно Ормузского пролива, учитывая его стратегическое значение для мировой экономики и энергетической безопасности», — говорится в релизе по итогам телефонного разговора двух дипломатов.

Министр Хусейн обратил внимание, что продолжение конфликта вызовет сбои на энергетических рынках и негативно повлияет на стабильность мирового рынка.

До этого КСИР сообщал о закрытии Ормузского пролива. Позднее уточнялось, что пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем, которые ударили по Ирану.

После этого стало известно, что танкер под флагом Палау был атакован у берегов Омана в Ормузском проливе. Четверо моряков получили ранения.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

Ранее Иран запретил кораблям США заходить в Персидский залив.