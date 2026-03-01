В Совфеде рассказали о новой «крупной проблеме» Трампа

Пушков: после атаки на Иран к одной крупной проблеме Трампа прибавилась другая

После атаки президента США Дональда Трампа на Иран демократы будут атаковать американского лидера по двум направлениям, а именно по поводу войны в Иране и по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Отныне атака демократов на Трампа пойдет по двум направлениям: критика войны в Иране и дальнейшее разматывание дела Эпштейна. К одной крупной проблеме для Трампа добавилась вторая», — написал Пушков.

Сенатор в посте прокомментировал слова бывшего вице-президента США Камалы Харрис, которая осудила атаку на Иран и заявила, что американский народ не желает этой войны. По словам сенатора, Харрис решила воспользоваться «непопулярностью» атаки на Иран, чтобы «снова заявить о себе и обрушиться на Трампа с жесткой критикой».

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Трамп заявил, что проведение военной операции связано с ядерными амбициями Тегерана, от которых руководство страны не смогло отказаться.

В ответ на атаку Иран нанес удары по Израилю и по военным базам США в нескольких странах Ближнего Востока. А в ночь на 1 марта Трамп сообщил о том, что США и Израиль ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение «самой ожесточенной» наступательной операции в истории иранской армии, а секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Ари Лариджани написал, что Иран нанесет по США и Израилю удар «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались».

В конгрессе США член Палаты представителей Фрэнк Пэллон назвал Трампа «поджигателем войны», а его коллега Робин Келли призвала американского президента объяснить, зачем он подверг опасности жизни военных.

Ранее Пушков назвал атаку на Иран ошибкой Трампа.