Ученый получил российское гражданство после обращения к Путину

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с научными деятелями 25 февраля подписал прошение о предоставлении российского гражданства одному из присутствующих. Об этом рассказал корреспондент «Вестей» Павел Зарубин.

Это произошло на полях Форума будущих технологий, когда один из ученых, работающих в России, пожаловался президенту на безуспешные попытки получить российское гражданство, несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции.

«Президент взял свою речь, перевернул распечатанный лист чистой стороной, отдал ученому и сказал: пишите заявление на имя президента России о приеме в гражданство РФ. И на глазах удивленных участников этого совещания заявление было написано, президент его подписал», — рассказал Зарубин.

Уже на следующий день, по словам журналиста, ученый получил российское гражданство.

До этого пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, задавшая вопрос на программе «Итоги года с Владимиром Путиным», стала гражданкой России. По ее словам, сотрудники полиции приняли заявление женщины, оперативно рассмотрели его и одобрили.

Ранее латвийский рэпер Markul получил российское гражданство после критики действий властей.