В Дубае раздались взрывы

SHOT: взрывы раздались в Абу-Даби и Дубае, туристов эвакуируют с пляжей
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Взрывы раздались в Абу-Даби и Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, в обоих городах было слышно не менее пяти взрывов.

«Туристов спешно эвакуируют с пляжей, на которые они пришли, несмотря на обстановку», — отмечается в сообщении.

Очевидцы рассказали, что слышали громкие хлопки в районе отеля Khalidiya Palace Rayhaan в Абу-Даби, где отдыхают в том числе туристы из России. Также о громких звуках сообщалось в районе Даунтаун.

В Дубае взрывы раздавались в районах Business Bay и на острове Пальма Джумейра.

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что обломки иранской ракеты упали на искусственный остров Пальма Джумейра в Дубае, где отдыхают туристы из России. Столб дыма был виден за несколько километров. Очевидцы также сообщили о громких звуках. Позже появился ролик с последствиями падения ракеты. У одного из корпусов здания началось возгорание.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», ударив по городам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские авиабазы на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. По данным правительства страны, также были атакованы гражданские объекты, в частности, иранский БПЛА ударил по аэропорту Дубая.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву.

 
