Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

МИД Ирана подтвердил гибель более 140 школьниц из-за удара Израиля и США

Арагчи: в результате удара Израиля и США погибли 140 детей
Majid Asgaripour/Reuters

Около 140 учениц начальной школы для девочек в городе Минаб в Иране погибли в результате удара Израиля и США. Об этом сообщил глава МИД исламской Республики Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел, говоря об убийствах детей из Ирана, включая более 140 девочек из Минаба в ходе ракетной атаки США, подчеркнул ответственность мирового сообщества за решительное осуждение военного нападения сионистского режима и США и убийства граждан Ирана», — сказано в сообщении.

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани заявил, что у израильской армии отсутствуют данные об ударе Военно-воздушных сил (ВВС) еврейского государства или США по школе в Иране.

По словам Шошани, Соединенные Штаты и Израиль ведут проверку этой информации, но при этом он подверг сомнению сообщения со стороны Ирана. Шошани указал, что Израиль действует на территории Ирана «с особой точностью».

Ранее стало известно, кто временно возглавит Иран.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!