МИД Ирана подтвердил гибель более 140 школьниц из-за удара Израиля и США

Около 140 учениц начальной школы для девочек в городе Минаб в Иране погибли в результате удара Израиля и США. Об этом сообщил глава МИД исламской Республики Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел, говоря об убийствах детей из Ирана, включая более 140 девочек из Минаба в ходе ракетной атаки США, подчеркнул ответственность мирового сообщества за решительное осуждение военного нападения сионистского режима и США и убийства граждан Ирана», — сказано в сообщении.

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани заявил, что у израильской армии отсутствуют данные об ударе Военно-воздушных сил (ВВС) еврейского государства или США по школе в Иране.

По словам Шошани, Соединенные Штаты и Израиль ведут проверку этой информации, но при этом он подверг сомнению сообщения со стороны Ирана. Шошани указал, что Израиль действует на территории Ирана «с особой точностью».

Ранее стало известно, кто временно возглавит Иран.