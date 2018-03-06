СМИ: отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ боялся за свою жизнь

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Отравленный в Великобритании бывший полковник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона, Сергей Скрипаль боялся за свою жизнь и обращался в правоохранительные органы за помощью, пишет The Telegraph.

По данным британской полиции, в воскресенье днем в торговом центре Солсбери 66-летний мужчина и 33-летняя женщина внезапно почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества.

66-летний Сергей Скрипаль является бывшим российским разведчиком. В 2006 году он был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании.