Страны должны сотрудничать между собой для предотвращения начала третьей мировой войны. Об этом написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Нам необходимо работать вместе, чтобы снизить риски третьей мировой войны», — написал он.

Таким образом он прокомментировал материал газеты The New York Post. Она опубликовала опрос жителей США, Великобритании, Германии и Франции. Из него следует, что большая часть граждан этих стран верят в то, что в течение пяти лет в мире может начаться Третья мировая война.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политики из Прибалтики, Германии и Франции вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен раздувают историю про «подготовку» России к третьей мировой войне.

В сентябре Лавров заявил, что Россию тревожат рассуждения ряда лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Он призвал не забывать об уроках прошлого, когда в Европе вновь расцветает нацизм и набирает обороты милитаризация на фоне тех же антироссийских лозунгов, что и перед Второй мировой.

Ранее Трамп оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины.