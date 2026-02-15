Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Китае назвали триумфальным ответ Путина на провокационный вопрос журналиста

Sohu: Путин триумфально ответил на провокационный вопрос журналиста о Тайване
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал триумфальный ответ на провокационный вопрос американского журналиста о Тайване. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Журналисты отметили, что журналист спросил у российского лидера, как Москва отреагирует на принятие мер по освобождению Тайваня со стороны Китая. По мнению авторов материала, данный вопрос был непростым, поскольку, если бы Путин заявил о поддержке Китая, то западные СМИ начали использовать его слова для нападок на Москву. При этом, если бы российский лидер отказался выразить солидарность, то это сыграло на руку США, которые хотят рассорить Россию и КНР.

«Путин сначала улыбнулся, и его мимика выдавала уверенность, спокойствие и неторопливость. Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку», — говорится в материале.

В ответ на вопрос Путин заявил, что не знаком с подобными планами Китая, а давать оценку гипотетическим событиям бессмысленно, поскольку в политике сослагательное наклонение неуместно. По словам журналистов, такие слова разочаровали американца, но вызвали восхищение в КНР.

5 февраля китайское издание 360kuai сообщило, что Путин сразу поддержал Китай после угрозы главы США Дональда Трампа ввести санкции в отношении КНР. Журналисты отметили, что реакция Москвы на происходящее была очень быстрой и неожиданной.

Ранее Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в начале 2026 года.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!