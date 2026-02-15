Размер шрифта
Военный эксперт рассказал об успехах российских войск на славянском направлении

Марочко: ВС России за неделю расширили зону контроля на славянском направлении
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военные Вооруженных сил (ВС) России за неделю расширили зону контроля на славянском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На славянском направлении наши военнослужащие за истекшую неделю расширили серьезно зону контроля в районах населенных пунктов Диброва и Закотное. Также в районе Кривой Луки уничтожен командный пункт украинских боевиков», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что уничтожение командного пункта оказало серьезное влияние на боеспособность подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в данном районе. По словам военного эксперта, российские войска также сейчас выдавливают украинские силы вдоль реки Северский Донец.

Накануне Марочко сообщил, что российские военные, продвинувшись на Гуляйпольском направлении, взяли под контроль около 5 км железнодорожного полотна у Зализничного Запорожской области. Он уточнил, что этот участок полотна находится в районе Староукраинка — Цветковое.

Ранее военный эксперт рассказал о положении ВСУ в Запорожье.
 
