Россиянам назвали вредные начинки блинов на Масленицу

Врач Русакова: блины с колбасой, сгущенкой и икрой с рыбой особенно вредны

Какие традиционные начинки блинов диетологи считают самыми коварными и кому от них стоит категорически отказаться, «Газете.Ru» рассказала Дарья Русакова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

«Любая начинка в избыточном количестве может навредить, — сразу отмечает специалист. — Но некоторые варианты — это тройной удар по поджелудочной железе, печени и сосудам».

По словам Русаковой, в «черный список» попадают начинки, которые щедро сдобрены тремя ингредиентами: насыщенными жирами, добавленным сахаром и солью.

Жирное мясо и колбасы. «В такой начинке много жира, много соли. Это увеличивает нагрузку как на пищеварительную систему, так и может привести к задержке жидкости в организме», — объясняет врач. Фарш, ветчина, колбасные изделия делают блюдо чрезвычайно калорийным.

2. Сгущенное молоко и сладкие пасты. «Из-за высокого содержания сахара и концентрированного жира это достаточно калорийная и тяжелая начинка», — отмечает диетолог. Сюда же она относит варенье, шоколадные и ореховые пасты — источники пустых калорий и добавленного сахара.

3. Соленая красная икра и жирная рыба. Даже эти полезные в умеренном количестве продукты в тандеме с блинами могут сыграть злую шутку. «Они тоже могут оказывать нагрузку на пищеварительный тракт и способствовать обострению некоторых заболеваний», — предупреждает диетолог.

Дело не только в начинке, но и в том, с чем ее едят. «Блины сами по себе — это углеводный, достаточно калорийный продукт. В нем сочетаются и жиры, и углеводы», — напоминает эксперт.

Добавление жирной, сладкой или соленой начинки создает эффект перегрузки:

— жиры в комбинации «блин + начинка» затрудняют пищеварение, вызывая тяжесть и несварение;

— сахар — это «дополнительные углеводы к углеводам», которые резко повышают уровень глюкозы в крови и заставляют поджелудочную железу работать на износ;

— соль задерживает жидкость, что у предрасположенных людей может вылиться в отеки и скачок артериального давления.

«Действительно, некоторые начинки представляют особый риск для людей с хроническими заболеваниями», — подчеркивает Русакова.

При гастрите опасны острые, тяжелые и жирные начинки, которые могут спровоцировать обострение. При диабете и преддиабете под строжайшим запретом сладкие начинки: сгущенка, варенье, шоколад. При лишнем весе стоит избегать высококалорийных вариантов, как сладких, так и солёных, так как избыточные калории напрямую ведут к набору массы. При сердечно-сосудистых заболеваниях необходимо ограничивать жирные и соленые начинки, которые влияют на уровень холестерина и давление.

Самая распространенная и опасная ошибка — это бездумное переедание под предлогом праздника.

«Употребление большого количества калорийной пищи за один прием следует избегать, — настаивает диетолог. — Сочетание блинов с разными начинками тоже может повысить калорийность и перегрузить желудочно-кишечный тракт».

Отказываться от любимой традиции не нужно. Достаточно пересмотреть подход. «Сейчас существует много полезных альтернативных начинок», — успокаивает Русакова.

Она дала рекомендации, как минимизировать вред:

— вместо жирного мяса — нежирный творог или сыр, слабосоленая красная рыба в умеренном количестве;

— место варенья и сгущёнки — свежие, запеченные или тушеные ягоды и фрукты без сахара, фруктовые желе или пюре;

— оптимальный вариант — овощные начинки: из тушеных кабачков, грибов, шпината или просто со свежими листьями салата и огурцом;

— если хочется сладкого, можно использовать натуральные подсластители, например, стевию.

Важен и способ приготовления самих блинов.

«Используйте цельнозерновую, гречневую или овсяную муку вместо пшеничной высшего сорта. Готовьте на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла или вовсе без него. Не добавляйте сахар в тесто и выбирайте молоко или кефир с пониженной жирностью», — резюмировала врач.

