Общество

Тело человека нашли при тушении пожара после взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде при пожаре погиб человек, возбуждено уголовное дело

Во время тушения пожара в Сергиевом Посаде обнаружено тело одного человека. Об этом сообщает подмосковное управление СК на канале в мессенджере Max.

По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим, но их точное число уточняется. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Вечером 14 февраля в Сергиевом Посаде взорвался газгольдер (резервуар для хранения газа) в частном доме на улице Митькина. После детонации огонь распространился на три жилых дома и была опасность, что он перекинется на соседние постройки.

В итоге возгорание локализовали в 20:05, а спустя примерно полчаса огонь полностью потушили на площади в 244 кв. м. При пожаре пострадали шесть человек. Один из них после осмотра врачей отказался от госпитализации. Остальные пятеро попали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее девушка пострадала из-за загоревшегося на голове шампуня.
 
