Угрозу атаки БПЛА отменили в Новороссийске

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отмене сигнала атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал в своем Telegram-канале.

«Отмена сигнала атаки БПЛА . Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — говорится в сообщении.

Режим опасности атаки беспилотников действовал в городе более часа.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Были сбиты девять БПЛА. Незначительно пострадал частный дом в поселке Кача, на него упали обломки вражеского беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Сочи отразили атаку беспилотников.