В Геленджике и Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников

В Геленджике и Новороссийске включили сирены оповещения об атаке беспилотников

На территориях Геленджика и Новороссийска включили сирены оповещения в связи с возможной атакой беспилотников. Об этом сообщили главы городов Алексей Богодистов и Андрей Кравченко в своих Telegram-каналах.

«Уважаемые жители, в городе работает сирена. Зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря. Не используйте автомобиль как укрытие, он не обеспечивает необходимой защиты», — написал глава Геленджика.

Мэр Новороссийска отметил, что жителям города рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Кравченко напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео отражения атаки.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи. По информации Минобороны России, над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря уничтожили несколько десятков дронов.

