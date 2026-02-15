В Совфеде заявили о неспособности ЕС аргументировать участие в переговорах по Украине

Пушков: ЕС не может ответить, зачем ему участвовать в переговорах по Украине

Страны Европейского союза (ЕС) не могут аргументировать свое участие в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что ответить на вопрос, зачем ЕС участвовать в в переговорах, не могут ни верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«А действительно — зачем? Чтобы сорвать даже те хрупкие переговоры, которые уже ведутся? Чтобы надувать щеки и чувствовать себя важными? Ведь ничего другого европейцы не способны привнести в процесс урегулирования на Украине», — написал Пушков.

Накануне председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что европейские страны полностью самоустранились от процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Европа не играет никакой роли в переговорах.

9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны по непубличным каналам посылают сигналы о желании участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейцы таким образом хотят дать понять, что они тоже являются частью проблемы, частью процесса, и должны иметь место за столом переговоров.

