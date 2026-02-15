В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Об этом заявил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение БПЛА, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет. Местами возможно замедление работы мобильного интернета», — написал глава региона.

Также беспилотная опасность объявлена на территории Чечни. Информагентство «Чечня сегодня» уточнило, что жители региона получили уведомление в 1:16.

Несколькими часами ранее в расположенных на Кубани Сочи и федеральной территории «Сириус» объявили беспилотную опасность. Власти заверили, что все силы и средства готовы к отражению атаки беспилотников и призвали жителей не паниковать, отойти от окон и спрятаться в безопасном месте.

