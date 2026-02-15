Россиянам объяснили, почему одинаковые товары в магазинах стоят по-разному

Эксперт Якупов: цены в магазинах на одни и те же товары разные не из-за жадности

Цена на один и тот же товар может заметно отличаться даже между крупными федеральными сетями, и причина кроется не только в маркетинге и «жадности» магазинов. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по оптимизации складских операций Ильшат Якупов.

По словам специалиста, первый слой различий формируют закупочные условия. Разные сети заключают с поставщиками разные типы контрактов: одни получают объемные скидки, другие торговые бонусы, третьи договариваются об отсрочке платежей или фиксированных условиях на длительный период.

На итоговую цену также влияет логистика. Собственная география складов, расстояние до поставщиков и требования к условиям хранения (например, температурный режим для молочной продукции или влажностные нормативы для круп) меняют совокупные затраты на товар.

«Все эти издержки редко видны покупателю, но они закладываются в себестоимость и далее в ценообразование», — отмечает эксперт.

Существенную роль играет и управление запасами. Чем эффективнее сеть работает с оборачиваемостью, тем ниже расходы на хранение, списания и замороженный капитал. Быстро продаваемые товары требуют меньше площадей и меньше времени на складскую обработку, в то время как медленные позиции увеличивают себестоимость через длительное хранение. Отдельные сети используют ABC/XYZ-анализ — метод, позволяющий классифицировать товар по значимости и предсказуемости спроса, что помогает планировать закупки и избегать излишков или дефицита.

Маркетинговая стратегия также влияет на финальную цену: дискаунтеры изначально оптимизируют издержки ради низкой цены, тогда как премиальные сети могут удерживать более высокую маржу в обмен на ассортимент и сервис. Дополнительно различаются региональные издержки: стоимость аренды, зарплаты, налоги и локальная конкуренция делают один и тот же товар в разных городах экономически разным.

К скрытым факторам добавляются складские процессы. Потери из-за порчи или устаревания товара при нарушении условий хранения, ошибки в отборе заказов или пересортица увеличивают издержки. Пересортица — ситуация, при которой по документам числятся одни SKU, а фактически находятся другие, но при этом суммарное количество товара совпадает, — влияет на скорость комплектации заказов, планирование закупок и наличие товара на полке.

Ошибки в документации могут приводить к штрафам от поставщиков или сложностям при налоговом учете.

«Эти затраты не обязательно попадают прямо в цену конкретной упаковки молока или пачки крупы, но влияют на экономику сети в целом и отражаются на рентабельности», — поясняет Якупов.

Часть компаний снижают эти риски за счет стратегических решений: интеграции планирования, закупок и управления запасами, а также применения TCO-анализа (метод расчета полной стоимости владения товаром от закупки до продажи).

Некоторые сети передают логистические операции профессиональным операторам. Аутсорсинг помогает, когда собственные склады работают ниже оптимума и требуют капитальных вложений. Отдельным направлением становится прогнозирование спроса на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, что повышает точность закупок, снижает заморозку капитала и уменьшает списания.

Технологии постепенно выравнивают условия конкуренции. WMS-системы (системы управления складом) и ERP-системы (корпоративные системы планирования ресурсов) повышают точность учета и прозрачность движения товара. IoT-сенсоры контролируют температуру и влажность для скоропортящихся категорий, а алгоритмы искусственного интеллекта анализируют спрос и помогают магазину избежать как пустых полок, так и избытка товара.

«В результате одинаковый товар становится дешевле там, где процессы более предсказуемы, ошибки редки, а оборот выше», — уточняет Якупов.

Покупатель, по словам эксперта, не может по одной цене угадать эффективность склада или логистики сети. Цена формируется под влиянием множества факторов, и склад — лишь один из них. Компании стараются не раскрывать детали своих процессов, поэтому только косвенные признаки вроде частых перебоев наличия товара или резких скачков цены могут свидетельствовать о проблемах, и то не всегда.

«Два магазина продают одинаковый товар по разным ценам не потому, что один «жадный», а потому что у них разная логистика, разные контракты и разные стратегии», — подытожил эксперт.

