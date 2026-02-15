Размер шрифта
В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Губернатор Мельниченко: беспилотная опасность объявлена в Пензенской области
На территории Пензенской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Телефон экстренных служб — 112», — написал глава региона.

Также сирены звучат в Анапе, Геленджике, Новороссийске, в Кабардино-Балкарии и Чечне.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи. По информации Минобороны России, над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря уничтожили несколько десятков дронов.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».
 
