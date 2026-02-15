Размер шрифта
Академик оценил вероятность пандемии гриппа и ОРВИ в России

Онищенко исключил пандемию гриппа и ОРВИ в России в 2026 году
РИА Новости

В этом году пандемии гриппа и ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций) в России не будет. Об этом заявил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН (Российской академии наук), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он выразил уверенность в отсутствии пандемического подъема этих заболеваний в 2026 году.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что вакцинация и гигиена — лучшая профилактика гриппа. По этой причине нужно часто мыть руки и умываться.

По словам специалиста, россиянам также не следует забывать про проветривание помещения, правильное питание, богатое фруктами и овощами, регулярные прогулки, спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

Ранее россиянам назвали препарат, который на второй день убирает симптомы гриппа и ОРВИ.
 
