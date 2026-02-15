Режим опасности БПЛА объявлен в Анапе

В Анапе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА, сообщили в администрации города-курорта», — говорится в сообщении.

Всем местным жителям рекомендовали покинуть улицу, вернуться домой или зайти в ближайшее помещение. Тем, кто уже дома, следует отойти подальше от окон, переждать в коридоре, ванной или туалете.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи. По информации Минобороны России, над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря уничтожили несколько десятков дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Геленджике и Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников.