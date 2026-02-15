Рубио обсудил конфликт на Украине с министрами G7

Американский госсекретарь Марко Рубио на встрече с коллегами из стран G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) подчеркнул, что США настроены на дальнейшее участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

В пресс-релизе уточняется, что Рубио «подтвердил приверженность США поддержанию стабильности в Венесуэле и ведению переговоров с целью прекращения» конфликта на Украине. Кроме того, госсекретарь обсудил с министрами иностранных дел G7 актуальные проблемы и положение дел в Африке, Европе и на Ближнем Востоке: конфликты там угрожают глобальной стабильности.

«Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества стран G7 для реагирования на глобальные угрозы миру и стабильности», — говорится в документе.

Там упоминается, что госсекретарь также обсуждал с главами МИД вызовы в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

13 февраля СМИ узнали, что Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященную конфликту на Украине. По словам источника, это произошло из-за плотного графика дипломата. В европейских столицах сочли, что это говорит об ослаблении интереса Вашингтона к мирному урегулированию.

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.