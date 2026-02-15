Размер шрифта
Во втором регионе России объявлена беспилотная опасность

В Чечне введен режим беспилотной опасности
На территории Чечни введен режим беспилотной опасности. Об этом пишет «Чечня сегодня» со ссылкой на Единую госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Информагентство уточняет, что жители региона получили уведомление в 1:16.

До этого в расположенных на Кубани Сочи и федеральной территории «Сириус» тоже была объявлена беспилотная опасность. Власти заверили, что все силы и средства готовы к отражению атаки беспилотников и призвали жителей не паниковать, отойти от окон и спрятаться в безопасном месте. На улице можно было укрыться на цокольных этажах зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. На этом фоне в аэропорту Сочи с 22:21 из соображений безопасности ввели ограничения на полеты самолетов.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с беспилотником. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».
 
