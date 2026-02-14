Посольство России отреагировало на новые заявления о якобы отравлении Навального

Российское посольство в Лондоне резко отреагировало на последние заявления западных стран, касающиеся предполагаемого отравления Алексея Навального веществом эпибатидин, назвав это «некропропагандой». Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломатическое представительство выразило сожаление по поводу того, как Великобритания и ряд других европейских государств воспользовались Мюнхенской конференцией по безопасности для разыгрывания «политического представления».

«Лондон утверждает, что в неких образцах обнаружен токсин эпибатидин и на этом основании России приписывается нарушение Конвенции о запрещении химического оружия... настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда», — говорится в заявлении посольства.

До этого несколько европейских государств – Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды – опубликовали совместное заявление на сайте правительства Великобритании, в котором утверждается, что проведенные анализы выявили наличие эпибатидина в образцах, связанных с Алексеем Навальным. Этот токсин, добываемый из ядовитых древесных лягушек, обитающих в Южной Америке, не встречается на территории России. Европейские страны заявили, что кончина Навального в 2024 году «весьма вероятно» была вызвана отравлением этим веществом.

Ранее МИД России отреагировал на данные об «отравлении» Навального ядом лягушки.