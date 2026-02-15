На Северном Кавказе три аэропорта приостановили полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили полеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост об ограничениях опубликован в 2:07. Там отмечается, что мера нужна для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Кабардино-Балкарии, Чечне, Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявили режим беспилотной опасности.

На этом фоне аэропорт Сочи с прошлого вечера из соображений безопасности тоже приостановил прием и отправку самолетов. А жители Кубани сообщили о взрывах, работе системы ПВО (противовоздушной обороны) и десятках сбитых воздушных целей. Очевидцы в Сочи и Адлере рассказали, что взрывы начали греметь после 22:00 и слышны до сих пор. В Адлере у людей дрожали стекла в окнах, в некоторых автомобилях сработала сигнализация. В городе также периодически раздается сирена тревоги.

