На Северном Кавказе три аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ограничили прием и отправку рейсов
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили полеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост об ограничениях опубликован в 2:07. Там отмечается, что мера нужна для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Кабардино-Балкарии, Чечне, Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявили режим беспилотной опасности.

На этом фоне аэропорт Сочи с прошлого вечера из соображений безопасности тоже приостановил прием и отправку самолетов. А жители Кубани сообщили о взрывах, работе системы ПВО (противовоздушной обороны) и десятках сбитых воздушных целей. Очевидцы в Сочи и Адлере рассказали, что взрывы начали греметь после 22:00 и слышны до сих пор. В Адлере у людей дрожали стекла в окнах, в некоторых автомобилях сработала сигнализация. В городе также периодически раздается сирена тревоги.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.
 
